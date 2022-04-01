Стали известны результаты выпускных экзаменов

Обнародованы результаты выпускных экзаменов на базе полного (11-летнего) среднего образования, проведенных 5-6 марта 2022 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), с 16:18 результаты экзаменов опубликованы на сайте ГЭЦ.

Учащиеся 11-х классов, участвовавшие в экзамене, выполнив переход по указанной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/), введя номер дела и серийный номер удостоверения личности (или FİN-код), могут узнать результаты экзамена, графическое описание листа ответов, правильные ответы на задания закрытого типа, а также критерии оценки по каждому заданию открытого типа (вероятность правильных ответов на задание, решение и шкала оценок). Участники экзамена могут узнать "номер дела" здесь.

Абитуриенты могут получить информацию о результатах экзамена (суммарный балл по каждому предмету), также посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив смс-сообщение с "номером дела" на короткий номер 7727.