В Азербайджане планируется реставрация исторического памятника XV века

Караван-сарай Минеджик, построенный в XV веке на древнем караванном пути из Баку в Шамахы, находится в аварийном состоянии.

Как сообщила Trend начальник отдела международных и общественных связей Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Нурида Аллахъярова, караван-сарай Минеджик, расположенный на территории Гарадагского района Баку, решением Кабмина от 2 августа 2001 года был включен в список охраняемых государством историко-культурных памятников, передает Day.Az.

"Исторический памятник нуждается в реставрации. В центре внимания находится вопрос его восстановления и использования. Этот памятник входит в перечень проектов, реставрация которых планируется в ближайшие годы за счет государственных капиталовложений.

Индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане также могут обращаться в госслужбу по вопросу ремонта и восстановления таких памятников государственного значения. Заявки будут рассмотрены экспертами. После подготовки соответствующих проектов ремонтно-строительные работы могут быть осуществлены с участием сотрудников Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия", - сказала Аллахъярова.