https://news.day.az/society/1449350.html Двое учащихся набрали максимальное количество баллов на выпускном экзамене - ФОТО
Двое учащихся набрали максимальное количество баллов на выпускном экзамене - ФОТО
На выпускном экзамене, проведенном 5-6 марта на уровне полного среднего образования (11 лет), 2 человека - выпускники средних школ № 125 и № 286 города Баку набрали максимальные 300 баллов.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, с 11 апреля ГЭЦ будет организован онлайн-процесс апелляции (через приложение "Zoom" или по телефону).
Было отмечено, что желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ 4-6 апреля.
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