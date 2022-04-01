Двое учащихся набрали максимальное количество баллов на выпускном экзамене

На выпускном экзамене, проведенном 5-6 марта на уровне полного среднего образования (11 лет), 2 человека - выпускники средних школ № 125 и № 286 города Баку набрали максимальные 300 баллов.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, с 11 апреля ГЭЦ будет организован онлайн-процесс апелляции (через приложение "Zoom" или по телефону).

Было отмечено, что желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ 4-6 апреля.