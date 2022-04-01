Сын экс-главы ИВ Имишли уволен из органов прокуратуры
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Уволен из органов прокуратуры сын бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района, находящегося в настоящее время под арестом Вильяма Гаджиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Гаджиев Мухаммед Вильям оглу освобожден от должности следователя Губадлинской районной прокуратуры.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили Trend данный факт.

Отметим, что Вильям Гаджиев был арестован в ходе операции Службы госбезопасности.