Тяжелая авария в Баку, есть погибший

В Сабунчинском районе Баку произошла тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на шоссе аэропорта.

Так, водитель автомобиля марки Опель, находясь в движении на высокой скорости, врезался в движущийся в том же направлении мотоцикл. От удара водитель мотоцикла отлетел на несколько метров вперед. Водитель мотоцикла, мужчина приблизительно лет 25-ти, скончался по дороге в больницу. Его личность устанавливают сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

Водитель автомобиля был доставлен в управление полиции Сабунчинского района для получения объяснений.

Автомобиль и деформированный мотоцикл были размещены на штрафной площадке.