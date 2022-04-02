В Азербайджане усилится ветер

4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23, местами - до 27-32, в первой половине дня местами - до 35-38 м/с, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В районах Азербайджана 4 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, местами - до 25-30, в некоторых районах долины Куры - до 35-38 м/с.