https://news.day.az/society/1449539.html В Азербайджане усилится ветер - Предупреждение
В Азербайджане усилится ветер - Предупреждение
4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23, местами - до 27-32, в первой половине дня местами - до 35-38 м/с, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
В районах Азербайджана 4 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, местами - до 25-30, в некоторых районах долины Куры - до 35-38 м/с.
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