В бакинском кафе произошла поножовщина

В кафе, расположенном в Бинагадинском районе Баку, произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, между посетителем Вюсалом Алиевым и его другом возник конфликт, в результате которого В.Алиеву было нанесено ножевое ранение.

По данному факту ведется расследование.