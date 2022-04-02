https://news.day.az/society/1449553.html В бакинском кафе произошла поножовщина
В бакинском кафе произошла поножовщина
В кафе, расположенном в Бинагадинском районе Баку, произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, между посетителем Вюсалом Алиевым и его другом возник конфликт, в результате которого В.Алиеву было нанесено ножевое ранение.
По данному факту ведется расследование.
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