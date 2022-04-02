Какой будет погода в воскресенье?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром местами прогнозируется туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 11-14, днем - 18-22, в Баку ночью - 12-14, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, утром и ночью местами прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 26-31, в горах ночью - 3-8, днем - 14-19 градусов тепла.