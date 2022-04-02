В Баку обнаружены гранаты.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении взрывоопасных предметов на территории Сабаильского района столицы.

На указанную территорию незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Специалисты группы быстрого реагирования обнаружили на территории три ручные гранаты Ф-1 и три взрывателя гранаты УЗРГМ-2, пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания специалистами группы быстрого реагирования Службы спасения особого риска МЧС.