В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, борющихся с COVID-19

В Азербайджане продлен срок выплаты срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим внесены изменения в постановление №112 Кабинета министров от 25 марта 2020 года "Об установлении срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19".

Согласно изменению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников продлен до 1 мая 2022 года.