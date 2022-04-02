В Азербайджане заложен фундамент нового университета

Состоялось подписание документа о строительстве итальяно-азербайджанского университета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии закладки фундамента здания итальяно-азербайджанского университета приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Перед этой церемонией стороны подписали документ о создании университета.

Напомним, что сегодня в Баку состоялось первое заседание Стратегического диалога Азербайджан - Италия, а также был подписан протокол о первом Стратегическом диалоге между странами.