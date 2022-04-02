Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 12 558 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1069, вторую дозу получили 1180 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 9718, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 591 человек.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 481 759, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 326 364, вторую дозу получили 4 827 053 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 098 441, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 229 901 человек.