Когда начнется обучение в итальяно-азербайджанском университете?
Студенты будут обучаться по программе итальяно-азербайджанского университета с 2023 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов.
"Скоро университеты-партнеры завершат переговоры по созданию совместных учебных программ, и мы надеемся, что с 2023 года студенты уже будут по ним обучаться", - сказал Байрамов.
Он отметил, что сотрудничество в образовательной сфере является важной частью партнерства между Азербайджаном и Италией.
Напомним, что сегодня в Баку состоялось первое заседание Стратегического диалога Азербайджан - Италия, был подписан протокол о первом Стратегическом диалоге между странами.
Также состоялась церемония закладки фундамента здания итальяно-азербайджанского университета.
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