Когда начнется обучение в итальяно-азербайджанском университете?

Студенты будут обучаться по программе итальяно-азербайджанского университета с 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов.

"Скоро университеты-партнеры завершат переговоры по созданию совместных учебных программ, и мы надеемся, что с 2023 года студенты уже будут по ним обучаться", - сказал Байрамов.

Он отметил, что сотрудничество в образовательной сфере является важной частью партнерства между Азербайджаном и Италией.

Напомним, что сегодня в Баку состоялось первое заседание Стратегического диалога Азербайджан - Италия, был подписан протокол о первом Стратегическом диалоге между странами.

Также состоялась церемония закладки фундамента здания итальяно-азербайджанского университета.