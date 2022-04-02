В Баку проходит первый Фестиваль детской книги

Сегодня в Passage 1901 открылся первый Фестиваль детской книги, организованный Ассоциацией издательств Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открытие двухдневного фестиваля прошло в Международный день детской книги, отмечаемый 2 апреля. По инициативе Международного совета по детской книге он отмечается ежегодно, начиная с 1967 года, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Инициатива его проведения принадлежит немецкой писательнице Йелле Лепман.

Фестиваль в Баку объединил не только читателей разных возрастов, но и всех причастных к книжному искусству - писателей, издателей, художников, популяризаторов науки, редакторов, распространителей книг, библиотекарей, преподавателей, критиков, переводчиков и журналистов.

Фестиваль с участием различных издательств, домов книги, а также частных лиц вызвал большой интерес детей. Здесь организованы "Часы сказок", встречи с авторами детских книг, представлены различные проекты. Вход свободный.