В ночном клубе в центре Баку прогремел мощный взрыв

04:29

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в одном из ночных клубов в центре Баку.

Как передает Day.Az, в сообщении говорится:

"3 апреля 2022 года около 03:00 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку.

К тушению были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на объекте, функционирующем как ночной клуб, произошел взрыв, вызвавший пожар и обрушение.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь удалось потушить за короткое время.

В настоящее время на объекте продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия.

По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Будет предоставлена дополнительная информация".

04:15

В министерстве здравохранения Азербайджана прокомментировали взрыв, произошедший в одном из ночных клубо в центре Баку.

Как передает Day.Az, в связи со взрывом, произошедшем в Сабаильском районе столицы, к месту происшествия направлены необходимые бригады скорой помощи, говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства.

Подчеркивается, что с бригадами скорой помощи, которые работают на месте происшествия, поддерживается постоянная связь. Все необходимые меры принимаются.

"Общественность будет дополнительно проинформирована", - отметили в минздраве.

Отметим, что в центре Баку на улице Тарлана Алиярбекова произошел взрыв в ночном клубе LocationBaku. Сообщается о пострадавших. К месту происшествия привлечены сотрудники полиции и МЧС.

Согласно предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

04:13

По предварительной информации, предоставленной из Службы скорой медицинской помощи, 6 пострадавших помещены в городскую больницу № 1, еще 25 раненых - в Ожоговый центр.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил, что в результате взрыва есть погибшие.

Начато расследование.

03:29

В одном из ночных клубов в центре Баку произошел взрыв.

Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в ночном клубе по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а Сабаильского района.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Сообщается о погибших и раненых, точное количество которых пока неизвестно.

В результате были разрушены и нанесены серьезные повреждения объектам и автомобилям. Взрыв привел к пожару.

К месту происшествия привлечены скорая помощь, сотрудники полиции и МЧС.