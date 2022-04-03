В ночном клубе в центре Баку прогремел мощный взрыв - ОБНОВЛЕНО 5 - ФОТО - ВИДЕО
04:29
МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в одном из ночных клубов в центре Баку.
Как передает Day.Az, в сообщении говорится:
"3 апреля 2022 года около 03:00 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку.
К тушению были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на объекте, функционирующем как ночной клуб, произошел взрыв, вызвавший пожар и обрушение.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь удалось потушить за короткое время.
В настоящее время на объекте продолжаются поисково-спасательные мероприятия.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия.
По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
Будет предоставлена дополнительная информация".
04:15
В министерстве здравохранения Азербайджана прокомментировали взрыв, произошедший в одном из ночных клубо в центре Баку.
Как передает Day.Az, в связи со взрывом, произошедшем в Сабаильском районе столицы, к месту происшествия направлены необходимые бригады скорой помощи, говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства.
Подчеркивается, что с бригадами скорой помощи, которые работают на месте происшествия, поддерживается постоянная связь. Все необходимые меры принимаются.
"Общественность будет дополнительно проинформирована", - отметили в минздраве.
Отметим, что в центре Баку на улице Тарлана Алиярбекова произошел взрыв в ночном клубе LocationBaku. Сообщается о пострадавших. К месту происшествия привлечены сотрудники полиции и МЧС.
Согласно предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.
04:13
По предварительной информации, предоставленной из Службы скорой медицинской помощи, 6 пострадавших помещены в городскую больницу № 1, еще 25 раненых - в Ожоговый центр.
Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил, что в результате взрыва есть погибшие.
Начато расследование.
03:29
В одном из ночных клубов в центре Баку произошел взрыв.
Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в ночном клубе по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а Сабаильского района.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Сообщается о погибших и раненых, точное количество которых пока неизвестно.
В результате были разрушены и нанесены серьезные повреждения объектам и автомобилям. Взрыв привел к пожару.
К месту происшествия привлечены скорая помощь, сотрудники полиции и МЧС.
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