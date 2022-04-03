Минздрав о взрыве в ночном клубе в центре Баку

04:37

На месте взрыва в центре Баку работают 35 бригад скорой помощи.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минздраве.

Согласно данным на 4:20, госпитализированы 24 человека (13 мужчин, 11 женщин). 7 человек после оказанной им первой медицинской помощи в одной из столичных больниц были отпущены домой.

04:13

В связи со взрывом, произошедшем в Сабаильском районе Баку, к месту происшествия направлены необходимые бригады скорой помощи.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении министерства здравоохранения Азербайджана.

Подчеркивается, что с бригадами скорой помощи, которые работают на месте происшествия, поддерживается постоянная связь. Все необходимые меры принимаются.

"Общественность будет дополнительно проинформирована", - отметили в минздраве.

Отметим, что в центре Баку на улице Тарлана Алиярбекова произошел взрыв в ночном клубе LocationBaku. Сообщается о пострадавших. К месту происшествия привлечены сотрудники полиции и МЧС.

Согласно предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.