МЧС распространило информацию о взрыве в ночном клубе в Баку

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в одном из ночных клубов в центре Баку.

Как передает Day.Az, в сообщении говорится:

"3 апреля 2022 года около 03:00 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку.

К тушению были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на объекте, функционирующем как ночной клуб, произошел взрыв, вызвавший пожар и обрушение.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь удалось потушить за короткое время.

В настоящее время на объекте продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия.

По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Будет предоставлена дополнительная информация".