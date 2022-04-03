МЧС распространило информацию о взрыве в ночном клубе в Баку - ФОТО - ВИДЕО
МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в одном из ночных клубов в центре Баку.
Как передает Day.Az, в сообщении говорится:
"3 апреля 2022 года около 03:00 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку.
К тушению были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на объекте, функционирующем как ночной клуб, произошел взрыв, вызвавший пожар и обрушение.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь удалось потушить за короткое время.
В настоящее время на объекте продолжаются поисково-спасательные мероприятия.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия.
По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
Будет предоставлена дополнительная информация".
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