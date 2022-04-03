Названо количество погибших и раненых в результате взрыва в клубе Location в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию о взрыве в центре Баку.

Как передает Day.Az, в информация говорится:

"3 апреля 2022 года около 03:00 часов в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку произошел взрыв.

В настоящее время на месте происшествия находятся представители прокуратуры, Министерства внутренних дел, МЧС и других соответствующих органов. Следователями и криминалистами прокуратуры проводятся необходимые следственные действия.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб 1 человек, еще 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация".