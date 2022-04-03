https://news.day.az/society/1449725.html Внутри клуба Location в Баку - последствия мощного взрыва - ВИДЕО
Внутри клуба Location в Баку - последствия мощного взрыва - ВИДЕО
В Сети опубликовано видео последствий взрыва, произошедшего ночью в клубе Location в центре Баку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что в Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что по предварительным данным, в результате инцидента погиб 1 человек, еще 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.
В ПО "Азеригаз" сообщили, что инцидент произошел из-за взрыва баллона с пропаном.
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