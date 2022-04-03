Среди пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку есть иностранцы

В результате взрыва в центре Баку пострадали двое иностранных граждан.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, гражданин Италии госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с травмой лица и челюсти, его состояние стабильное.

Гражданин Сенегала доставлен в Наримановский медицинский центр, его состояние оценивается как критическое.