https://news.day.az/society/1449727.html Среди пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку есть иностранцы - TƏBİB
Среди пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку есть иностранцы - TƏBİB
В результате взрыва в центре Баку пострадали двое иностранных граждан.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, гражданин Италии госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с травмой лица и челюсти, его состояние стабильное.
Гражданин Сенегала доставлен в Наримановский медицинский центр, его состояние оценивается как критическое.
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