https://news.day.az/society/1449734.html «Азеригаз» о причине взрыва в ночном клубе в Баку
«Азеригаз» о причине взрыва в ночном клубе в Баку
"Взрыв произошел ночью в ресторане "Goumet" по адресу Сабаильский район, улица Т. Алиярбекова, 13а из-за утечки в баллоне со сжиженным газом".
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
Согласно сообщению, на территории объекта были обнаружены баллоны с пропаном (3 единицы). Этот объект не является пользователем природного газа. Также поблизости нет подземных газопроводов. Подача газа в район приостановлена из соображений безопасности. Есть погибший и раненые.
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