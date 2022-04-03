«Азеригаз» о причине взрыва в ночном клубе в Баку

"Взрыв произошел ночью в ресторане "Goumet" по адресу Сабаильский район, улица Т. Алиярбекова, 13а из-за утечки в баллоне со сжиженным газом".

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, на территории объекта были обнаружены баллоны с пропаном (3 единицы). Этот объект не является пользователем природного газа. Также поблизости нет подземных газопроводов. Подача газа в район приостановлена ​​из соображений безопасности. Есть погибший и раненые.