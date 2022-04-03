По факту взрыва в Баку возбуждено уголовное дело

Как сообщалось, 3 апреля 2022 года примерно в 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку, произошел взрыв.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям УК 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2. Соответствующим постановлением генерального прокурора создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и МЧС, расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.