https://news.day.az/society/1449738.html В результате взрыва в Баку погибла работница ночного клуба - Генпрокуратура
В результате взрыва в Баку погибла работница ночного клуба - Генпрокуратура
На данный момент известно об одном погибшем при взрыве в ночном клубе в Баку.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Генеральной прокуратуры.
В результате взрыва погиб один человек (работница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 г.р.).
"Пострадали 37 человек, четверо из них в критическом состоянии. Также повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых помещения", - говорится в сообщении.
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