В результате взрыва в Баку погибла работница ночного клуба

На данный момент известно об одном погибшем при взрыве в ночном клубе в Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Генеральной прокуратуры.

В результате взрыва погиб один человек (работница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 г.р.).

"Пострадали 37 человек, четверо из них в критическом состоянии. Также повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых помещения", - говорится в сообщении.