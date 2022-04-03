https://news.day.az/society/1449740.html Двое пострадавших при взрыве выписаны из клиники
Двое пострадавших при взрыве выписаны из клиники
Двое из пострадавших в результате взрыва на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе 3 апреля 2022 года, были госпитализированы в Наримановский медицинский центр, после оказания первой медицинской помощи было решено выписать их из лечебного учреждения.
Об этом Day.Az сообщили в TƏBİB.
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