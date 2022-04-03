Двое пострадавших при взрыве выписаны из клиники

Двое из пострадавших в результате взрыва на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе 3 апреля 2022 года, были госпитализированы в Наримановский медицинский центр, после оказания первой медицинской помощи было решено выписать их из лечебного учреждения.

Об этом Day.Az сообщили в TƏBİB.