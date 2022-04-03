МЧС обратилось к населению - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По данным Национальной гидрометеорологической службы, 4 апреля на территории Азербайджана ожидается сильный ветер.
Как сообщает Day.Az, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемой погодой.
Для защиты от сильного ветра рекомендуется соблюдать осторожность и держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.
Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер усложняет процесс тушения пожаров.
В случае опасности рекомендуется звонить по номеру 112.
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