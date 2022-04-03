Какой будет погода в понедельник?

Обнародован прогноз погоды на 4 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Юго-западный ветер утром сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 10-13° тепла, днем-14-16° тепла, в Баку ночью-11-13° тепла, днем-14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но ближе к вечеру в некоторых северных районах ожидаются дожди. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.