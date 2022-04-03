3 человека, пострадавших при взрыве в Баку, находятся в критическом состоянии

В результате взрыва на объекте в Сабаильском районе Баку пострадал 31 человек, один человек погиб.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом говорится в совместном заявлении минздрава, Государственного агентства по обязательному соцстрахованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, 3 из 7 человек, находящихся в отделении реанимации, находятся в критическом состоянии, 10 - в состоянии средней тяжести, 6 - в стабильном.

Других пострадавших выписали после оказания амбулаторной помощи.

По последней информации, двое пострадавших были осмотрены врачами "Медицинского центра Нариманова" и после первичного медицинского вмешательства они были выписаны домой.

В результате взрыва пострадали два иностранца.

Гражданин Италии доставлен в Республиканскую клиническую больницу с травмой челюстно-лицевой области, его состояние стабильное.

Гражданин Сенегала доставлен в "Медицинский центр Нариманова", его состояние оценивается как тяжелое.