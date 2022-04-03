3 человека, пострадавших при взрыве в Баку, находятся в критическом состоянии - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В результате взрыва на объекте в Сабаильском районе Баку пострадал 31 человек, один человек погиб.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом говорится в совместном заявлении минздрава, Государственного агентства по обязательному соцстрахованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Согласно информации, 3 из 7 человек, находящихся в отделении реанимации, находятся в критическом состоянии, 10 - в состоянии средней тяжести, 6 - в стабильном.
Других пострадавших выписали после оказания амбулаторной помощи.
По последней информации, двое пострадавших были осмотрены врачами "Медицинского центра Нариманова" и после первичного медицинского вмешательства они были выписаны домой.
В результате взрыва пострадали два иностранца.
Гражданин Италии доставлен в Республиканскую клиническую больницу с травмой челюстно-лицевой области, его состояние стабильное.
Гражданин Сенегала доставлен в "Медицинский центр Нариманова", его состояние оценивается как тяжелое.
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