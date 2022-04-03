TƏBİB распространил заявление в связи со взрывом в Баку

сего в медицинские учреждения при подчинении TƏBİB поступило 37 обращений в связи со взрывом в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал и.о. председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Он сообщил, что 23 из них были приняты на стационарное лечение.

"Других отпустили после оказания первой помощи. Два человека, принятые на стационар, были выписаны в связи с нормальным состоянием их здоровья", - отметил Гурбанов.

По его словам, с родственникам пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, регулярно поддерживается связь.

"90% обращений - ожоги. Среди пострадавших есть обратившиеся по поводу травматического перелома. Им также была оказана соответствующая помощь", - сказал и.о. председателя правления.