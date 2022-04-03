Любой гражданин может получить информацию о пострадавших при взрыве в Баку

Больницы и граждане Азербайджана могут получать регулярную информацию о пострадавших при взрыве в Баку, обратившись в TƏBİB.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал и.о. председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Он сказал, что состояние пострадавших в результате инцидента находится под постоянным контролем.

"Обратившиеся лица могут получить полную информацию о каждой больнице. Также пресс-служба TƏBİB и мы будем делиться информацией об этом с общественностью каждый час", - добавил Гурбанов.