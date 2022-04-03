Обнародованы имена пострадавших в результате взрыва в Баку - ПОЛНЫЙ СПИСОК
В результате взрыва в ночном клубе в Баку пострадали более 30 человек. Погибла работница клуба Майя Ахундова (1979 г.р.).
Среди пострадавших были двое иностранных граждан.
Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo представляет имена пострадавших при взрыве в Сабаильском районе Баку:
Фатуллазаде Айхан Эльдар оглу (2001 г.р.),
Гулиев Аслан Насир оглу (1992 г.р.),
Джавадзаде Заур Хикмет оглу (2001 г.р.),
Мустафазаде Магомед Эльшан оглу (1991 г.р.),
Гадиров Рузигяр Агиль оглу (1990 г.р.),
Велиев Айхан Джафар оглу (1998 г.р.),
Джафарова Симай Гасан гызы (1994 г.р.),
Аббасов Фуад Полад оглу (1996 г.р.),
Эйвазова Элина Микаил гызы (2001 г.р.),
Алекперова Ляман Наджаф гызы (2001 г.р.),
Эйнуллаева Фаргана Фархад гызы (1999 г.р.),
Алиева Кифаят Ильгар гызы (2002 г.р.),
Гамзаева Зейнаб Орудж гызы (1994 г.р.),
Абдулвагеев Гюльбала Этигад оглу (2001 г.р.),
Санура Намуда Фатемах (1989 г.р.),
Мамедзаде Халид Ровшан оглу (2009 г.р.),
Фирузи Матин Парвиз оглу (1989 г.р.),
Исмайылов Чингиз Назим оглу (1987 г.р.),
Джабраилов Замин Эльман оглу (2001 г.р.),
Гаджиев Полад Башир оглу (2001 г. р.),
Муртазов Турал Гасангулу оглу (1987 г. р.),
Мамедов Шахаддин Аладдин оглу (1999 г.р.),
Шукюрова Айсель Гудрат гызы (1994 г.р.),
Агазаде Назрин Солтан гызы (1998 г.р.),
Гусейнова Фидан Махир гызы (1996 г.р.),
Гурбанов Кямран Нариман оглу (1996 г.р.),
Мамедов Агшин Сабухи оглу (1994 г.р.),
Велиев Угур Бахтияр оглу (2003 г. р.),
Махмудов Ульви Алсавад оглу (2002 г. р.),
Мамедов Мамедага Джаваншир оглу (1988 г. р.),
Асадзаде Руфана Маис гызы (1999 г. р.),
Магеррамов Рамин Аятшах оглу (1987 г. р.),
Исмайылова Ясмин Акпер гызы (1989 г. р.),
Багирзаде Фарида Фаиг гызы (1989 г.р.),
Гражданин Италии Викили Валери,
Гражданин Сенегала.
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