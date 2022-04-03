https://news.day.az/society/1449812.html Представитель ЕС поделился публикацией в связи со взрывом в Баку
Представитель ЕС поделился публикацией в связи со взрывом в Баку
Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате трагического взрыва в Баку и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко.
"Своими молитвами мы с теми, кто пострадал от этой трагедии", - отметил Михалко.
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