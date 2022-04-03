Представитель ЕС поделился публикацией в связи со взрывом в Баку

Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате трагического взрыва в Баку и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко.

"Своими молитвами мы с теми, кто пострадал от этой трагедии", - отметил Михалко.