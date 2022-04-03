Ожидаются изменения атмосферного давления
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4 апреля на фоне значительного изменения атмосферного давления на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер хазри.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей.