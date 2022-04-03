https://news.day.az/society/1449818.html Ожидаются изменения атмосферного давления - Вниманию метеочувствительных людей
Ожидаются изменения атмосферного давления - Вниманию метеочувствительных людей
4 апреля на фоне значительного изменения атмосферного давления на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер хазри.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей.
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