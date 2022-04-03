https://news.day.az/society/1449842.html В Азербайджане сегодня нет умерших от коронавируса - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане сегодня нет умерших от коронавируса - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 42 случая заражения коронавирусом, 49 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре