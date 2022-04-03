Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 9 818 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 811, вторую дозу получили 848 человек, "бустерную" дозу - 7 594 человека. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 565 человек.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 491 577, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 327 175, вторую дозу получил 4 827 901 человек, "бустерную" дозу получили 3 106 035 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой привились 230 466 человек.