Трое пострадавших при взрыве в Баку выписаны домой

Помимо тех, кто был выписан после оказания первичной медико-санитарной помощи, на амбулаторное лечение был выписан еще один больной, проходивший лечение в стационаре при TƏBİB.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, таким образом, количество пострадавших, поступивших на стационарное лечение в течение суток и выписанных домой на амбулаторное лечение, достигло 3 человек.

Напомним, что сегодня ночью в ночном клубе по улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района Баку произошел взрыв.