https://news.day.az/society/1449856.html Трое пострадавших при взрыве в Баку выписаны домой - TƏBİB
Трое пострадавших при взрыве в Баку выписаны домой - TƏBİB
Помимо тех, кто был выписан после оказания первичной медико-санитарной помощи, на амбулаторное лечение был выписан еще один больной, проходивший лечение в стационаре при TƏBİB.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, таким образом, количество пострадавших, поступивших на стационарное лечение в течение суток и выписанных домой на амбулаторное лечение, достигло 3 человек.
Напомним, что сегодня ночью в ночном клубе по улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района Баку произошел взрыв.
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