Обнародовано имя владельца клуба, где произошел взрыв

Обнародовано имя человека, которому принадлежит клуб в Сабаильском районе, где ночью 3 апреля произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, хозяином недвижимого имущества является житель Хатаинского района Ага Умбаев (1979 г.р.).

Но данный объект, общая площадь которого составляет 170 квадратных метров, был взят в аренду Расулом Расуловым и осуществлял деятельность в качестве ночного клуба.

Напомним, что в результате происшествия погиб один человек - сотрудница ночного клуба Майя Ахундова (1979 г.р.). Пострадали 37 человек, четверо из них в критическом состоянии. Также повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых помещения.