https://news.day.az/society/1449879.html В Габале горит лес
В Габале горит лес
На территории Еникендского лесничества Габалинского района Азербайджана вспыхнул пожар.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.
Ибрагимова отметила, что в настоящее время местными органами минэкологии, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села ведутся работы по тушению пожара.
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