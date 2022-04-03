В Габале горит лес
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На территории Еникендского лесничества Габалинского района Азербайджана вспыхнул пожар.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

Ибрагимова отметила, что в настоящее время местными органами минэкологии, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села ведутся работы по тушению пожара.