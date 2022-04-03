В Агсу загорелся “Мерседес” - ФОТО - ВИДЕО
На Агсуинском перевале произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня вечером легковой автомобиль марки "Mercedes", движущийся по Агсуинскому перевалу автомобильной дороги Баку-Шамахи-Евлах, в результате потери управления съехал с дороги и опрокинулся в ущелье.
Врезавшийся в дерево автомобиль загорелся во время короткого замыкания, вызванного ударом.
Водитель выпрыгнул в тот момент, когда автомобиль съехал с дороги, получив легкие травмы.
На место происшествия были привлечены сотрудники Агсуинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, а также автомобили и живая сила Агсуинской Государственной пожарной охраны.
Автомобиль полностью сгорел и пришел в негодность.
Пожарные полностью потушили пламя и не дали ему пройти через лесополосу.
По факту проводится расследование следственным отделом Главного управления Государственной дорожной полиции.
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