В Агсу загорелся “Мерседес”

На Агсуинском перевале произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня вечером легковой автомобиль марки "Mercedes", движущийся по Агсуинскому перевалу автомобильной дороги Баку-Шамахи-Евлах, в результате потери управления съехал с дороги и опрокинулся в ущелье.

Врезавшийся в дерево автомобиль загорелся во время короткого замыкания, вызванного ударом.

Водитель выпрыгнул в тот момент, когда автомобиль съехал с дороги, получив легкие травмы.

На место происшествия были привлечены сотрудники Агсуинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, а также автомобили и живая сила Агсуинской Государственной пожарной охраны.

Автомобиль полностью сгорел и пришел в негодность.

Пожарные полностью потушили пламя и не дали ему пройти через лесополосу.

По факту проводится расследование следственным отделом Главного управления Государственной дорожной полиции.