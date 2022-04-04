https://news.day.az/society/1449904.html Массовое отравление в Мингячевире
Массовое отравление в Мингячевире
Из 16 человек (11 среднего возраста, 5 детей), поступивших в Мингячевирскую городскую центральную больницу с отравлением, 14 выписаны после оказания первой медицинской помощи.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, состояние остальных двух оценивается как стабильное.
После оказания необходимой помощи их планируют выписать для продолжения амбулаторного лечения.
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