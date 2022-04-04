Массовое отравление в Мингячевире

Из 16 человек (11 среднего возраста, 5 детей), поступивших в Мингячевирскую городскую центральную больницу с отравлением, 14 выписаны после оказания первой медицинской помощи.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, состояние остальных двух оценивается как стабильное.

После оказания необходимой помощи их планируют выписать для продолжения амбулаторного лечения.