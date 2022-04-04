https://news.day.az/society/1449917.html Сотрудник "Азерсу" погиб на работе
Сотрудник "Азерсу" погиб на работе
В Гейгеле 39-летний мужчина скончался от сердечного приступа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в управлении Гейгельского водного канала.
У сотрудника структуры С.Гусейнова, 1983 года рождения, внезапно ухудшилось состояние здоровья.
Была немедленно вызвана скорая помощь. В ходе осмотра врачи констатировали его смерть.
Согласно сообщению, 39-летний С.Гусейнов страдал сердечной болезнью.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре