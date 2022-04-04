Сотрудник "Азерсу" погиб на работе
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В Гейгеле 39-летний мужчина скончался от сердечного приступа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в управлении Гейгельского водного канала.

У сотрудника структуры С.Гусейнова, 1983 года рождения, внезапно ухудшилось состояние здоровья.

Была немедленно вызвана скорая помощь. В ходе осмотра врачи констатировали его смерть.

Согласно сообщению, 39-летний С.Гусейнов страдал сердечной болезнью.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.