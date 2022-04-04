Из терминала E-Manat украли 32 000 манатов

Из платежного терминала E-Manat в Гейчае украли 32 000 манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Неизвестные ночью проникли в магазин, и, взломав установленный там платежный терминал E-Manat, похитили из него 32 000 манатов. Они также украли табачные изделия и деньги, после чего скрылись с места преступления.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны и привлечены к ответственности - Низам Нуруев, Сулейман Нуриев и Кямран Гусейнли.

Задержанные сознались в содеянном, у них была изъята часть похищенных денег в качестве вещественного доказательства.

В ходе расследования было установлено, что молодые люди поделили украденные деньги между собой, а затем вместе поехали в Баку. Часть денег они потратили на развлечения в столице, а Низам Нуруев, один из задержанных, купил мотоцикл за 4 000 манатов.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.