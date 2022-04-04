https://news.day.az/society/1449975.html Сколько человек погибло в ДТП за прошедшие выходные?
Сколько человек погибло в ДТП за прошедшие выходные?
Пресс-служба МВД назвала число погибших в результате ДТП в Азербайджане за прошедшие выходные, передает Day.Az.
Отмечается, что на дорогах страны 2-3 апреля произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.
В результате ДТП погибли четыре человека.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре