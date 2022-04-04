Сколько человек погибло в ДТП за прошедшие выходные?
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Пресс-служба МВД назвала число погибших в результате ДТП в Азербайджане за прошедшие выходные, передает Day.Az.

Отмечается, что на дорогах страны 2-3 апреля произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.

В результате ДТП погибли четыре человека.