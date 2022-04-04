https://news.day.az/society/1449977.html За минушие сутки из пожаров спасены 5 человек
За минушие сутки из пожаров спасены 5 человек
На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 92 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 4 случаями пребывания в беспомощном состоянии.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки были спасены 5 человек.
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