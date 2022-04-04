Как долго в Азербайджане продлится ветреная погода?

Порывистый северо-западный ветер, начавшийся на территории Азербайджана сегодня утром, будет продолжаться в течение дня.

Как передает Day.Az, об этом сообщила директор бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, завтра утром ветер постепенно начнет стихать, днем ожидается умеренный южный ветер.

Ранее в службе сообщали, что в Баку и на Абшеронском полуострове 4 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с с порывами до 27-32 м/с, а в первой половине дня - местами до 35-38 м/с. В районах Азербайджана ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 25-30 м/с, в долине Куры - местами до 35-38 м/с.