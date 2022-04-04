SOCAR усилила меры безопасности на своих объектах

В связи с изменением погодных условий Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности на своих открытых производственных площадках на море и на суше. В связи с этим введены ограничения на выполнение некоторых работ, приняты соответствующие меры по охране здоровья работников в рамках норм трудового законодательства, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на SOCAR.

В рамках мер безопасности проведена эвакуация работников, отмечается в сообщении.

При этом по всем направлениям проводится информационно - просветительская работа, текущая ситуация находится под постоянным контролем, говорится в информации SOCAR.