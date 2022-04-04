В этих районах Азербайджана усилился ветер

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала фактическую погоду в стране.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 12:00 4 апреля в стране было без осадков. Как сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, западный ветер временами усиливался в Нафталане до 32 м/с, в Гяндже до 24 м/с, в Агдаме, Тертере до 22 м/с, в Барде до 20 м/с, в Гобустане, Шамкире до 18 м/с, в Кельвезе до 17 м/с, в Хачмазе до 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове до 38 м/с. По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн достигла 2,6 м.

По словам Г.Мамедовой, 4 апреля на территории страны сохранится сильный северо-западный ветер, местами он будет усиливаться до 33-38 м/с, с утра 5 апреля ослабнет, днем сменится умеренным южным ветром.