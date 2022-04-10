Как выглядели особняки состоятельных шушинцев

В городе Шуша, по праву считающемся венцом Карабаха, было множество домов, построенных в различных архитектурных стилях. Каждый из них отличался самобытной красотой и придавал очарование облику города.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет статью известного журналиста, исследователя и этнографа Васифа Гулиева о домах в Шуше.

Величественный трехэтажный особняк в "Чухур мехелле" принадлежал видному карабахскому купцу Гаджи Гулу Мешади Али оглу (1803-1874). Это здание дворцового типа, считающееся шедевром карабахской архитектурной школы и подлинной жемчужиной национального зодчества, было построено в 1851 году. При строительстве особняка использовался местный камень-булыжник, а вместо цемента - свинец.

Перед усадьбой был просторный палисадник. Общая площадь дома, двора, огородов составляла 117 аршин в длину и 72 аршина в ширину. На третьем этаже усадьбы было 3 коридора, 7 комнат, 1 кухня и просторная веранда. На втором этаже было 7 комнат, 3 коридора с 33 зарешеченными окнами. А на первом - 8 комнат, 2 веранды, 4 настенных шкафа, 3 камина, 26 дверей с 20 кованными балюстрадами. Со двора сюда вели две большие каменные лестницы.

Этот особняк, укрепленный 44 колоннами, состоял из 46 комнат. В 1893 году роскошное имение было оценено в 3700 манат 83 копейки. В 1865 году великий русский художник В.Верещагин посетил этот особняк и сделал зарисовки залы.

В особняке Гаджи Гулу в советское время функционировали различные предприятия, а до оккупации здесь действовал ткацкий цех Карабахской шелководческой фабрики.

Особняк Мехмандаровых в Тезе мехелле, построенный в дворцовом стиле, отличался богатством внутреннего убранства и экстерьера. Проект здания был выполнен архитектором кербелаи Сафиханом Карабаги, а некоторые фрагменты отделки принадлежали кисти видного орнаменталиста Ганбара Карабаги.

Длина земельного участка усадьбы составляла 35 аршин, а ширина - 30. Позже на этой территории были построены вспомогательные и хозяйственные помещения, и особняк стал просторным, изысканным и фундаментальным жилым комплексом. На втором этаже располагалась огромная зала площадью 32 квадратных метра и небольшая комната площадью 20 квадратных метров для проведения семейных празднеств и расселения гостей. А на первом этаже были кухня, погреб для хранения продуктов, конюшня и т.д.

Комнаты на втором этаже украшали настенные росписи. На стенах и потолке были изображения героев поэмы "Шахнаме" Фирдоуси. Цветочные мотивы - композиции "Маралы и гранатовое дерево", "Букеты роз в цветочных вазах", "Груша в пиале", "Бута" придавали комнатам изысканную красоту. На территории жилого комплекса были построены дополнительные здания, мечеть и родник.

С 1930 года в особняке Мехмандаровых действовала детская больница, с 1984 года в мечети функционировал "Музей лекарственных растений", а с 1985 года - Музей ковра.

В 1992 году армянские вандалы нанесли большой ущерб зданию, являющемуся историческим памятником XIX века. После освобождения города Шуша в 2020 году особняк был восстановлен, обретя свой первозданный облик.

Особняк Зохраббековых представлял собой величественный трехэтажный жилой дом на самой макушке квартала "Сеидли". Эта усадьба была построена в 60-70-х годах XIX века. Фундамент дома был заложен известным шушинским купцом Мешади Акпером Зохраббековым, но в сязи с его скоропостижной смертью строительство так и не было завершено. Впоследствии возведение особняка было продолжено его сыновьями - Аббасгулу беком и Мустафа беком.

В особняке было 10 комнат. На каждом этаже имелась зала на 200-250 человек, просторная веранда, спальня, отдельные детские комнаты и кухня. Была предусмотрена канализационная линия. Интерьер дома был украшен национальным орнаментом и старинными картинами.

Особняк был обнесен высокой каменной изгородью. В просторном дворе с двумя воротами росли фруктовые деревья, двор утопал в цветах и сочной зелени.

На первом этаже жили няни и прислуга. Здесь же располагались конюшня и погреб.

После реставрации в 80-х годах прошлого века в этом здании функционировала Шушинская государственная картинная галерея, в которой экспонировались порядка 200 полотен мастеров изобразительного искусства прошлого и современности. Золотой фонд галереи составляли произведения выдающихся представителей азербайджанского миниатюрного искусства XIX века, а также прекрасные образцы декоративно-прикладного искусства. Стены галереи были увешаны произведениями изобразительного искусства. Ежегодно здесь проходили дискуссии и смотры на тему азербайджанского искусства. В кружке, действовавшем при галерее, секреты изобразительного искусства постигали десятки талантливых молодых людей. Большой зал галереи был отдан в пользование юным дарованиям.

Особняк Абдуррагим бека располагался в квартале "Кочарли". Это здание было личной собственностью Абдуррагим бека Везирова - известного бея Карабаха, майора русской армии, зятя видного журналиста и общественного деятеля Ахмед бека Агаоглу.

Общая площадь каждого этажа составляла порядка 120 квадратных метров. На втором этаже была просторная прихожая, шесть комнат, а на первом - большая зала и четыре комнаты.

В 1920 году здание служило убежищем для беженцев из Малыбейли. В советское время здесь размещались различные организации, в различные периоды особняк служил гостиницей и поликлиникой. В 90-х годах прошлого века, когда город был оккупирован армянскими бандформированиями, особняк был разрушен до основания.