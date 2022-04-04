В Мингячевире 15 пострадавших в результате отравления угарным газом выписаны домой

Вечером 3 апреля в Мингячевире по разным адресам произошли случаи отравления угарным газом, с чем связаны многочисленные вызовы скорой помощи.

Об этом сказал Trend глава отделения скорой и неотложной медицинской помощи города Мингячевир Аллахверди Алиев, передает Day.Az.

"В целом число пострадавших составило 15 человек - восемь женщин, двое мужчин и пять детей. Один из пострадавших находился на диализе. Его состояние оценивалось как тяжелое, и ему потребовалась дополнительная медпомощь.

Все пострадавшие выписаны домой, осложнений и летальных исходов не зарегистрировано", - сказал А.Алиев.