https://news.day.az/society/1450066.html В Мингячевире 15 пострадавших в результате отравления угарным газом выписаны домой
В Мингячевире 15 пострадавших в результате отравления угарным газом выписаны домой
Вечером 3 апреля в Мингячевире по разным адресам произошли случаи отравления угарным газом, с чем связаны многочисленные вызовы скорой помощи.
Об этом сказал Trend глава отделения скорой и неотложной медицинской помощи города Мингячевир Аллахверди Алиев, передает Day.Az.
"В целом число пострадавших составило 15 человек - восемь женщин, двое мужчин и пять детей. Один из пострадавших находился на диализе. Его состояние оценивалось как тяжелое, и ему потребовалась дополнительная медпомощь.
Все пострадавшие выписаны домой, осложнений и летальных исходов не зарегистрировано", - сказал А.Алиев.
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