Какой будет погода завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 5 апреля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Вечером местами будет туман. Утром порывистый северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 7-10° тепла, днем-15-18° тепла, в Баку ночью-8-10° тепла, днем-14-16° тепла.
Атмосферное давление снизится с 767 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем 9-14° тепла.
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