Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 5 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Вечером местами будет туман. Утром порывистый северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 7-10° тепла, днем-15-18° тепла, в Баку ночью-8-10° тепла, днем-14-16° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем 9-14° тепла.