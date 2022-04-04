Пресечена попытка контрабанды сигарет из Грузии

По информации, поступившей в Оперативно-следственное управление Западного территориального Главного таможенного управления ГТК, по двум фактам был предотвращен контрабандный ввоз в страну сигарет различных марок, передает Day.Az.

По данным комитета, грузовики марок Iveco и Mercedes Benz, прибывшие из Грузии, были остановлены на таможенном посту Главного управления "Красный мост".

Водители заявили, что в грузовиках, за рулем которых они находились, не имеется каких-либо предметов, подлежащих декларированию и спрятанных от таможенного контроля. Несмотря на это, в ходе досмотра было обнаружено 19 264 сигареты различных марок.

По данному факту ведется расследование.